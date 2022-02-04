В Киргизии нашли схрон с оружием и казахстанским автомобильным номером

В Чуйской области Киргизии нашли схрон с оружием, боеприпасами и казахстанским автомобильным номером. Об этом 4 февраля сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

В тайнике обнаружили огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова в разобранном виде, несколько патронов, автомобильный государственный номерной знак Казахстана, а также предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств. Устанавливаются лица, организовавшие схрон.

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Они переросли в массовые беспорядки, на подавление которых была брошена армия. По официальным данным, погибли 225 человек.

Власти Казахстана назвали участников беспорядков террористами, подготовленными за рубежом.

СМИ опубликовали видео с задержанным, который назвал себя безработным из Киргизии и признался, что участвовал в беспорядках за деньги. Однако в нем быстро опознали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова. Вскоре он был освобожден.