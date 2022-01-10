В Казахстане освобожден объявленный участником беспорядков музыкант из Киргизии

В Казахстане освобожден джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, который ранее был задержан и объявлен участником массовых беспорядков. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает «АКИpress».

Информацию об освобождении джазмена подтвердила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Музыканта в течение дня доставят на родину.

Ранее казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным человеком, который признается на камеру, что участвовал в беспорядках за 90 тысяч тенге (более 200 долларов США). Мужчина назвал себя безработным из Киргизии, однако в нем быстро опознали руководителя джазового оркестра из Бишкека Рузахунова.

МВД Киргизии заявило, что музыкант приехал в Алма-Ату на гастроли. Возле посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в поддержку джазмена, в котором участвовал глава Государственного комитета национальной безопасности. Коллеги Рузахунова назвали абсурдом его задержание.