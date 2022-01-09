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Киргизский комитет безопасности вступился за задержанного в Казахстане музыканта

Глава службы безопасности Киргизии призвал освободить задержанного за терроризм музыканта

Фото: K-News

Комитет безопасности Киргизии вступился за задержанного казахстанскими силовиками музыканта Викрама Рузахунова. Глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев заявил, что Рузахунов не может быть террористом, и назвал произошедшее ошибкой, передает Kloop.

Кроме того, Ташиев пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть киргизского музыканта на родину. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал он. Поддержку джазисту он выразил на митинге, собравшемся в защиту Рузахунова, призвав освободить его.

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Киргизский музыкант на видео признался в участии в протестах в Казахстане. Однако на съемках он выглядел сильно избитым. В Киргизии недовольны этим фактом и считают, что силовые службы пытаются выставить киргизов виновными в погромах в Казахстане. В Бишкеке Рузахунов руководит джазовым оркестром, МВД республики уже занялось выяснением всех обстоятельств дела.

Ранее в Жамбылской области задержали группу лиц, у которых обнаружили оружие, наркотики и наличные деньги. В числе купюр, наряду с казахстанскими тенге и американскими долларами, силовики обозначили киргизские сомы. Власти Казахстана уверены, что в стране действуют вооруженные банды, преследующие своей целью свержение правительства и покушение на конституционный строй Казахстана.

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Дмитрий Настасьев
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