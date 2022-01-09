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Киргизия прокоментировала задержание джазового музыканта в Казахстане

МВД Киргизии: задержанный музыкант Викрам Рузахунов приехал в Казахстан на концерт

Кадр: Qazaqstan.tv

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии прокомментировало задержание в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова, который на камеру признался, что за деньги участвовал в массовых беспорядках. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

МВД сообщает, что, как рассказали родственники Рузахунова, музыкант часто ездил с гастролями в Алма-Ату. Накануне нового года его снова пригласили туда для выступления. Рузахунов купил билет 16 декабря и вылетел 2 января в восемь часов вечера. В аэропорт его провожали мать и ее внук.

«Родственников у них в Казахстане не имеется, и ездил [Рузахунов] только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ», — заявили в МВД.

Бишкек выясняет все обстоятельства задержания музыканта.

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Ранее казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным, который говорит, что незнакомые люди предложили ему поучаствовать в протестах за 90 тысяч тенге (более 200 долларов США). «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — признался мужчина.

Он сказал, что 2 января прибыл в Алма-Ату, и его отвезли на квартиру, где также находились граждане Таджикистана и Узбекистана. «Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали», — добавил он.

Позже выяснилось, что на видео был запечатлен руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане в начале январе из-за роста цен на сжиженный газ. По последним данным, погибли 26 протестующих и 18 силовиков. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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София Сарджвеладзе
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