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Задержанный в Казахстане признался в участии в протестах за деньги

Задержанный в Алма-Ате заявил о перелете из Киргизии и участии в митинге за 200 долларов

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. Он прилетел в Алма-Ату из Киргизии 2 января, передает телеканал «Хабар 24».

По словам мужчины, с ним связались незнакомые люди и предложили присоединиться к протесту. В качестве вознаграждения они пообещали 90 тысяч тенге, более 200 долларов США. «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — пояснил он.

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Задержанный сообщил, что ему купили авиабилет, а 2 января он прибыл в Алма-Ату. В городе его отвезли на квартиру, где находились около десяти граждан Таджикистана и Узбекистана.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали около 300 вооруженных людей на границе. Они пытались покинуть страну на автомобильном транспорте и пешим способом.

2 января в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ начались массовые протесты. Позже они переросли в беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, однако граждане республики выдвинули политические условия и продолжили выступать против власти. Токаев перешел к силовому решению протестов.

Марина Совина
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