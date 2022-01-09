Заслуженная певица Киргизии назвала абсурдом задержание джазового музыканта

Заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая назвала абсурдом задержание джазового музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По мнению певицы, Викрама заставили признаться в том, что он якобы участвовал в беспорядках за 200 долларов.

«За полчаса-час работы на сцене он мог заработать эти 200 долларов. Ложь, что он был безработным: Викрам был очень востребованным пианистом», — заявила она.

Кроме того, Руцкая отметила, что Рузахунов очень интеллигентный и воспитанный человек, который никогда себе не позволял себе хамства или наглости.

Ранее казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным, который говорит, что незнакомые люди предложили ему поучаствовать в протестах за 90 тысяч тенге (более 200 долларов). «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — признался мужчина.

Позднее выяснилось, что на видео был запечатлен руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов.

В свою очередь, власти Киргизии направили Казахстану ноту протеста в связи с задержанием гражданина страны казахстанскими силовиками.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане из-за роста цен на сжиженный газ 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.