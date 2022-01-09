Киргизия направила ноту протеста Казахстану из-за задержания музыканта

Власти Киргизии направили Казахстану ноту протеста в связи с задержанием гражданина страны казахстанскими силовиками. Об этом рассказал председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, его слова приводит ТАСС.

«Мы отправили ноту и всю информацию по данному делу [в Казахстан]», — уточнил он.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии прокомментировало задержание в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова, который на камеру признался в участии в массовых беспорядках за деньги. Избитый исполнитель заявил, что с ним связались неизвестные и предложили 90 тысяч тенге (200 долларов). По словам мужчины, он согласился, так как в Киргизии был безработным.

Родственники Рузахунова рассказали, что он часто ездит на гастроли в Казахстан. Накануне Нового года его снова пригласили туда для выступления. В настоящее время Бишкек ведет расследование обстоятельств задержаний джазмена.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане в начале января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей. По последним данным, погибли 26 протестующих и 18 силовиков. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.