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В актовом зале российской школы обрушилась кровля

В школе в Пушкинском городском округе обрушилась кровля на площади 700 квадратных метров

Фото: МЧС РФ по Московской области

В актовом зале школы в Пушкинском городском округе Подмосковья обрушилась кровля на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных региональных службах.

Инцидент произошел в поселке Ашукино на улице Кольцова. Сведений о пострадавших нет.

На месте обрушения кровли работают оперативники. Прокуратура Московской области организовала проверку.

В ноябре 2021 года произошел крупный пожар в школе в Рязанской области. Позже следователи выяснили, что сторож образовательного учреждения ушел с поста и поздно вызвал сотрудников МЧС.

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Анна Щербакова
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