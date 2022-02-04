В актовом зале российской школы обрушилась кровля

В актовом зале школы в Пушкинском городском округе Подмосковья обрушилась кровля на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных региональных службах.

Инцидент произошел в поселке Ашукино на улице Кольцова. Сведений о пострадавших нет.

На месте обрушения кровли работают оперативники. Прокуратура Московской области организовала проверку.

В ноябре 2021 года произошел крупный пожар в школе в Рязанской области. Позже следователи выяснили, что сторож образовательного учреждения ушел с поста и поздно вызвал сотрудников МЧС.