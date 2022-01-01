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Российская школа сгорела из-за ушедшего сторожа

Выяснилась причина сгоревшей школы под Рязанью: сторож ушел с поста и поздно вызвал МЧС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Рязанской области назвали причину крупного пожара в одной из школ региона. Об этом сообщает «АиФ-Рязань».

ЧП произошло ночью 4 ноября 2021 года в Агро-Пустынской начальной школе. Прокуроры выяснили, что в момент начала пожара там должен был находиться сторож, однако он самовольно ушел с поста и вовремя не вызвал МЧС.

В результате здание выгорело полностью, младшеклассники остались без школы шаговой доступности.

8 декабря сообщалось, что в Томске в школе №24 дети подпалили сделанного из ваты снеговика и устроили пожар. На появившихся в сети кадрах видно, как толпа детей выбегает из охваченного огнем кабинета. На своем пути они сталкиваются с педагогом. Женщина не сдерживается и произносит фразу: «Твою мать... Так, дети!». Позже она пытается собрать остальных. В раздевалке спешившие забрать свою верхнюю одежду подростки перевернули несколько стоек. Прибывшие к месту спасатели эвакуировали почти 500 человек.

Марина Совина
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