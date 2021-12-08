Бегающие под крики «твою мать» учителя и дети в горящей школе попали на видео

В Томске в школе №24 дети подпалили сделанного из ваты снеговика и устроили пожар. Видео с паникой учителей и спешную эвакуацию учащихся опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как толпа детей выбегает из охваченного огнем кабинета. На своем пути они сталкиваются с педагогом. Женщина не сдерживается и произносит фразу: «Твою мать... Так, дети!». Позже она пытается собрать остальных.

В раздевалке спешившие забрать свою верхнюю одежду подростки перевернули несколько стоек. Затем камера вылавливает момент, на котором видно полыхающее окно.

Всего, по данным «Комсомольской правды», прибывшие к месту спасатели эвакуировали почти 500 человек. Отмечается, что загорелся оставленный в кабинете географии мусор.

Ранее в Конакове Тверской области двое школьников играли с аэрозольными баллончиками и случайно подожгли дом.

На кадры попал объятый огнем дом, также видно, что вокруг него столпились люди. Пожар оказался смертельным: после тушения спасатели обнаружили тела трех человек.