Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР объяснили подготовкой атаки ВСУ

В ЛНР назвали блокировку YouTube-каналов Донбасса провокацией западных спецслужб

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Блокировку YouTube-каналов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объяснили подготовкой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление опубликовали сотрудники Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) ЛНР в пятницу, 4 февраля.

«На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины, сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация», — считают журналисты.

Были заблокированы YouTube-аккаунты ГТРК ЛНР, «Луганского информационного центра», Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР.

«Всех их объединяет только одно — это информационные каналы республик Донбасса, восьмой год борющегося за свою независимость», — утверждают в ГТРК.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

Сотрудники телекомпании добавили, что заблокированы и украинские YouTube-каналы, которые были «противозаконно изгнаны из эфира», поскольку «позволяли себе точку зрения, отличную от линии Киева, Лондона, Вашингтона и их сателлитов».

«Считаем данную провокацию попыткой украинских, британских и американских спецслужб заглушить голос Донбасса перед атакой на него вооруженных западными правительствами и подготовленных западными инструкторами бригад ВСУ, Нацгвардии и групп иностранных наемников», — заявили сотрудники ГТРК.

Они призвали верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Россияне назвали главный признак идеального работодателя
В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга
Блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР объяснили подготовкой атаки ВСУ
Виновник терактов в московском метро получил пожизненный срок
На Украине озвучили радикальный план по возвращению Крыма
В МИД оценили перспективу выдворения из России журналистов Deutsche Welle
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с канцлером Германии Шольцом
Пользователи сети назвали самые красивые достопримечательности мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.