Блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР объяснили подготовкой атаки ВСУ

Блокировку YouTube-каналов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объяснили подготовкой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление опубликовали сотрудники Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) ЛНР в пятницу, 4 февраля.

«На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины, сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация», — считают журналисты.

Были заблокированы YouTube-аккаунты ГТРК ЛНР, «Луганского информационного центра», Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР.

«Всех их объединяет только одно — это информационные каналы республик Донбасса, восьмой год борющегося за свою независимость», — утверждают в ГТРК.

Сотрудники телекомпании добавили, что заблокированы и украинские YouTube-каналы, которые были «противозаконно изгнаны из эфира», поскольку «позволяли себе точку зрения, отличную от линии Киева, Лондона, Вашингтона и их сателлитов».

«Считаем данную провокацию попыткой украинских, британских и американских спецслужб заглушить голос Донбасса перед атакой на него вооруженных западными правительствами и подготовленных западными инструкторами бригад ВСУ, Нацгвардии и групп иностранных наемников», — заявили сотрудники ГТРК.

Они призвали верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию».