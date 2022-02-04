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YouTube заблокировал два украинских оппозиционных канала

YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы «Первый независимый» и UkrLive

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Видеохостинг YouTube заблокировал два оппозиционных украинских канала — «Первый независимый» и UkrLive, против которых ранее ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Как отмечает платформа, каналы были заблокированы из-за нарушения правил сообщества YouTube.

Представители «Первого независимого» в своем заявлении назвали происходящее актом цензуры и зачисткой информационного поля со стороны власти. Оба канала уже сменили адреса и продолжают вещать.

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18 января

В декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении компаний-владельцев «Первого независимого» и UkrLive, которые связаны с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

2 февраля глава государства ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Все они были вынуждены прекратить вещание.

Ранее YouTube также заблокировал канал Луганского информационного центра — информационный канал самопровозглашенной Луганской народной республики. Представители сервиса не назвали причину блокировки.

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Алиса Реброва
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