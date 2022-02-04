YouTube заблокировал информационный канал ЛНР

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Луганского информационного центра (ЛИЦ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора агентства Сергея Мешкового.

По его словам, представители сервиса не назвали причину блокировки информационного канала Луганской народной республики (ЛНР). «Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра на популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно, без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили», — заявил Мешковой.

Главный редактор ЛИЦ добавил, что ранее агентство уже сталкивалось и с блокировкой канала и видео, но тогда им объясняли причины подобных действий. «В данном случае причины таких действий со стороны видеохостинга нам непонятны», — уточнил Мешковой.

Также стало известно о том, что на YouTube были заблокированы официальные каналы Министерства информации и управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал министр информации ДНР Игорь Антипов в комментарии «Донецкому агентству новостей». По его словам, специалисты сейчас выясняют, какие еще каналы республики могли быть заблокированы на платформе.

24 января сообщалось, что YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и российской музыкальной группы «Земляне». Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. После этого Роскомнадзор направил письмо администрации видеохостинга с требованием снять все наложенные на каналы ограничения. 1 февраля доступ к этим аккаунтам был восстановлен.