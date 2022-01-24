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YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и популярной российской группы

«Русская медиагруппа»: YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и популярной российской музыкальной группы «Земляне». Об этом на сайте «Русского радио» 24 января сообщил медиахолдинг «Русская медиагруппа».

«В разгар новогодних праздников на видеохостинге YouTube был заблокирован канал «Русского радио». Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества», — говорится в сообщении. Уточняется, что также доступ был ограничен к аккаунту группы «Земляне».

Согласно публикации, причиной блокировки стало обращение неизвестной компании, которая разместила аудиовизуальные материалы на свой канал в YouTube раньше их появления в профиле «Русского радио». При этом утверждается, что представители радиостанции предоставили сервису документы, подтверждающие, что вызвавший претензии контент является собственностью «Русской медиагруппы» — владельца «Русского радио». Как заявили в медиахолдинге, администрация YouTube проигнорировала эти доводы.

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Повод для блокировки каналов в «Русской медиагруппе» назвали надуманным. Представители холдинга также предположили, что ограничение доступа к аккаунтам могло быть вызвано идеологическими причинами. «Возможно, причина [блокировки] не в правилах видеохостинга, а в том, что «Русское радио» — единственная радиостанция, продвигающая исключительно русскую музыкальную культуру, а YouTube-канал станции пропагандирует традиционные ценности?» — указано в сообщении.

В медиахолдинге выразили надежду на то, что YouTube признает свою ошибку и восстановит каналы радиостанции и музыкальной группы. Вместе с тем «Русская медиагруппа» заявила, что оставляет за собой право обращения в Роскомнадзор в связи с произошедшим, чтобы «обратить внимание на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ».

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал выпуск передачи «Посоветуйте, доктор!» об омикрон-штамме коронавируса, опубликованный на канале «Радио России». В видеохостинге сообщили, что контент в видео содержал недостоверную медицинскую информацию.

Маргарита Щигарева
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