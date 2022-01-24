Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала «Русского радио»

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube разблокировать официальные каналы радиостанции «Русское радио» и музыкальной группы «Земляне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио"», — рассказали представители ведомства.

В документе говорится, что представители сервиса также должны объяснить причины введения ограничений.

О том, что видеохостинг YouTube заблокировал канал «Русского радио», стало известно 24 января. Уточнялось, что причиной стало нарушение правил сообщества. Тогда же был ограничен доступ к аккаунту «Землян».

Представители «Русской медиагруппы», владельца «Русского радио», назвали повод для блокировки YouTube-каналов надуманным. Они предположили, что ограничение доступа могло быть вызвано идеологическими причинами.