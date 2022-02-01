YouTube разблокировал каналы «Русского радио» и популярной российской группы

Видеохостинг YouTube восстановил доступ к официальным аккаунтам радиостанции «Русского радио» и популярной российской музыкальной группы «Земляне», которые были заблокированы в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте медиахолдинга «Русская медиагруппа».

«После многочисленных просьб со стороны пользователей, сотен публикаций в СМИ, а также требований со стороны Роскомнадзора YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"», — говорится в публикации. Уточняется, что аккаунты были восстановлены 29 января в полном объеме.

В «Русской медиагруппе» добавили, что взаимных претензий друг к другу у медиахолдинга и видеохостинга нет. «Русское Радио» и «Земляне» также поблагодарили коллег, которые поддержали их из-за блокировки.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube разблокировать официальные каналы «Русского радио» и группы «Земляне». Представители регулятора также попросили сервис объяснить причины введения ограничений.

О том, что YouTube ограничил доступ к аккаунтам «Русского радио» и группы «Земляне», стало известно 24 января. Блокировка произошла в разгар новогодних праздников. Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. «Русская медиагруппа» при этом предположила, что такие меры могли быть вызваны идеологическими причинами.