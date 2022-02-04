Раскрыты даты визитов Макрона в Москву и Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву 7 февраля, 8 февраля у политика запланирован визит на Украину. Даты визитов главы республики раскрыло агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, пишет ТАСС.

Отмечается, что 3 февраля перед неформальным саммитом глав МВД стран Европейского союза (ЕС) на севере Франции Макрон рассказал, что не исключает своего визита в Россию.

Ранее сообщалось, что французский президент созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным третий раз за неделю. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и договорились о предстоящих личных контактах.