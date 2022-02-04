Кружевное нижнее белье стало трендом среди мужчин
Нарядные кружевные комплекты нижнего белья, которые традиционно носят женщины, стали трендом среди мужской аудитории. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты связывают растущую популярность подобных комплектов среди покупателей с выходом унисекс-коллекции Love On the Edge бренда Savage X Fenty, который принадлежит поп-исполнительнице Рианне. Отмечается, что в линейку вошли чулки, майки в сетку, кроп-топы, трусы-стринги и другие предметы гардероба ярких цветов.
По информации издания, в январе поисковые запросы на сайте ретейлера Ebay на тему мужского нижнего белья выросли на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С приближением Дня Святого Валентина наши потребители все чаще покупают сексуальные комплекты для мужчин. Особенно популярны ночные рубашки и белье из сатина», — заявил сотрудник пресс-службы онлайн-магазина.
В июне прошлого года правда о частоте стирки мужских трусов вызвала споры в сети. Пользователь TikTok с никнеймом @9021hoee рассказал, что мужчины надевают нижнее белье как минимум от трех до десяти раз перед тем, как отправить его в стиральную машину. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», — негодовали юзеры.