В российском регионе пропали два ребенка

Полиция на Камчатке начала поиски двух девочек восьми и 11 лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Камчатскому краю.

Отмечается, что девочки 2010 и 2013 года рождения ушли на прогулку в микрорайоне Северо-Восток. После того, как дети не вернулись домой, обеспокоенные родители обратились в полицию.

Девочек объявили в розыск. Позже стало известно, что их нашли по ориентировке. Отмечается, что обе девочки живы и здоровы.

Ранее стало известно, что пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой. Ее тело обнаружили волонтеры в огороде соседнего дома. Поиски маленькой девочки начались с 24 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

