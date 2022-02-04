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В российском регионе пропали два ребенка

УМВД: в Петропавловске-Камчатском начаты поиски двух пропавших девочек 8 и 11 лет

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Полиция на Камчатке начала поиски двух девочек восьми и 11 лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Камчатскому краю.

Отмечается, что девочки 2010 и 2013 года рождения ушли на прогулку в микрорайоне Северо-Восток. После того, как дети не вернулись домой, обеспокоенные родители обратились в полицию.

Девочек объявили в розыск. Позже стало известно, что их нашли по ориентировке. Отмечается, что обе девочки живы и здоровы.

Ранее стало известно, что пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой. Ее тело обнаружили волонтеры в огороде соседнего дома. Поиски маленькой девочки начались с 24 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Марина Совина
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