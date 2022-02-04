В США заявили о готовности к серьезным переговорам с Россией

В США готовы к серьезным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Вашингтон считает необходимым обсудить с Москвой вопрос сокращения стратегических рисков.

«Мы готовы вести серьезные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине», — сказала Нуланд.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает страны, не имеющие ядерного оружия, к тренировкам по отработке применения американских ядерных вооружений против России. По словам дипломата, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. «Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки"», — сказал он.