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В США заявили о готовности к серьезным переговорам с Россией

Нуланд заявила о готовности США к серьезным переговорам с РФ по контролю над вооружениями
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Reuters

В США готовы к серьезным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Вашингтон считает необходимым обсудить с Москвой вопрос сокращения стратегических рисков.

«Мы готовы вести серьезные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине», — сказала Нуланд.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает страны, не имеющие ядерного оружия, к тренировкам по отработке применения американских ядерных вооружений против России. По словам дипломата, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. «Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки"», — сказал он.

Марина Совина
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