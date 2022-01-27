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В МИД уличили НАТО в отработке применения ядерного оружия против России

В МИД РФ заявили, что НАТО привлекает неядерные страны к отработкам ядерных атак на Россию

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

НАТО привлекает страны, не имеющие ядерного оружия, к тренировкам по отработке применения американских ядерных вооружений против России. В отработках подобных атак уличил Североатлантический альянс директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По словам дипломата, Москва уверена, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. «Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки"», — заявил он.

Ермаков понадеялся, что лидеры ядерных держав придерживаются схожей позиции по этому вопросу в нынешних непростых условиях международной безопасности. Он отметил, что прогресс по сокращению ядерного оружия может быть достигнут на основе консенсусного процесса с курсом на выверенные поэтапные сокращения в условиях укрепления международной безопасности и стабильности для всех государств.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал неприемлемым количество ядерных боеголовок в мире. Он рассказал, что число ядерных боеголовок постоянно растет и на данный момент достигло 13 тысяч.

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Виктория Кондратьева
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