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Россиянка отдохнула в ОАЭ и описала поездку словами «платить такие деньги глупо»

Россиянка купила тур в ОАЭ за 295 тысяч рублей и пожаловалась на цену мороженого на пляже

Фото: Shutterstock

Российская туристка купила девятидневный тур в ОАЭ в рассрочку за 295 тысяч рублей на двоих и описала поездку словами «придраться было к чему». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Несмотря на высокий уровень обслуживания, «безупречный сервис» и благоустроенную и продуманную территорию отеля путешественница отметила ряд недочетов. Например, практически все развлечения были платными, а спортивный инвентарь для самостоятельного досуга (теннисные ракетки, коврики для йоги, мячи) отсутствовал.

«Мороженое по 800 рублей на пляже, вода — 500 рублей. Даже если вы обеспеченный человек, за простые вещи платить такие деньги глупо», — пожаловалась на цены россиянка.

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Местоположение отеля — в дальней части острова Палм-Джумейра — также разочаровало девушку, хотя туристам предоставлялся бесплатный трансфер до «Дубай Молл» два раза в день. Тем не менее россиянка предостерегла от посещения торговых центров по четвергам и пятницам.

«Наши соотечественники штурмуют магазины ОАЭ, и на кассе огромные очереди. Я такое вижу впервые! Говорят, кризис. Откуда у людей столько места в чемоданах?» — удивилась туристка.

По словам путешественницы, январь и февраль — лучшее время для шоппинга, так как идут глобальные распродажи со скидками до 70 процентов, однако погоду в это время года она назвала холодной и ветреной.

Ранее в январе российский турист, побывавший в эмирате Аджман, раскрыл распространенные ошибки при покупке тура в арабскую страну, которые допустил и он сам. Например, самостоятельное питание на обед и ужин в городе или в супермаркетах вышло значительно дороже, чем в гостинице.

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Дарья Рыбак
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