Побывавший в ОАЭ россиянин раскрыл распространенные ошибки при покупке тура

Российский турист, побывавший в эмирате Аджман, раскрыл распространенные ошибки при покупке тура в арабскую страну, которые допустил и он сам. Отзывом об отдыхе он поделился с порталом «Тонкости туризма».

Путешественник уточнил, что неделя на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочной гостинице на первой линии обошлась ему в 80 тысяч рублей на двоих. По его словам, он оплатил только завтраки, так как считал, что все остальное время будет проводить на экскурсиях, однако позже признал, что ошибался. Так, питание в городе или в супермаркетах ОАЭ вышло значительно дороже, чем в гостинице.

«Очень не хватало all inclusive. В нашем отеле можно было пообедать или поужинать за 110 дирхам (около 2,2 тысячи рублей), и это дешевле, чем в ресторанах города. Не повторяйте наших ошибок, в ОАЭ нужно лететь минимум на завтрак и ужин (ну или обед, смотря какое время вы проводите на пляже и прогулках). А то наш отдых превратился в постоянные поездки в супермаркет, это главный минус, к котором мы виноваты только сами», — добавил россиянин.

Также, турист посоветовал ходить на завтраки не позднее 8:30, так как позже возле горячего и кофемашины скапливаются очереди из отдыхающих. Кроме того, мужчина напомнил, что для посещения экскурсий часто требуется сертификат вакцинации, хотя в страну разрешается прилететь с отрицательным результатом ПЦР-теста.

«Так же учтите, что при посещении мечетей, лучше надевать закрытую одежду заранее, а иначе вам придется (девушкам) покупать специальную накидку с капюшоном за 45 дирхам», — предостерег соотечественниц от распространенной ошибки россиянин.

Помимо прочего, мужчина посоветовал не брать экскурсии у отельного гида и в агентствах. По его мнению, лучше всего найти в интернете предложение с «нормальными» ценами и выяснить все условия заранее.

«Также не стоит менять деньги в местных кафе и барах (типа у Васи, Сказка, кафе Москва) где работают наши соотечественники и другие представители стран СНГ, могут и обмануть. Не говорю, что везде плохо, но нас в первую поездку там обманули на 100 долларов (7,6 тысячи рублей). Зачем вообще менять деньги, если выгоднее всего платить по карте. У разных банков и платежных систем есть разные предложение, скидки, бонусы», — считает путешественник.

Ранее в декабре сэкономившая на отдыхе в ОАЭ россиянка также перечислила свои ошибки при покупке тура. По словам туристки, главное разочарование отдыха, которое не компенсировало отличное обслуживание и сервис в отеле — маслянистые пятна нефти на воде, различимые с берега.