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Россиянина отправили в СИЗО за жестокое избиение девятимесячного ребенка

В Омске суд арестовал мужчину за истязание девятимесячного сына сожительницы

Фото: СК РФ по Омской области

Суд в Омске на два месяца арестовал россиянина Павла Живодера за жестокое избиение девятимесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с 26 января по февраль 2022 года обвиняемый систематически избивал сына своей сожительницы, пока женщины не было дома. Со множественными телесными повреждениями ребенка госпитализировали. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжелое.

Живодера обвинили по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание малолетнего»). На допросе обвиняемый признал вину, но возражал против ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

О преступлении сообщалось 3 февраля. В СКР заявили, что 32-летний россиянин в качестве наказания бил ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

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Мария Рубникович
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