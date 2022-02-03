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Россиянин избивал и переворачивал девятимесячного ребенка вниз головой

В Омске мужчина избивал девятимесячного ребенка и переворачивал вниз головой для наказаний

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Омске мужчина издевался над девятимесячным сыном своей сожительницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

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28 декабря

По данным ведомства, 32-летний россиянин в качестве наказания избивал ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Девятимесячного мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия — они осмотрели квартиру россиян и допрашивают свидетелей и соседей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владимирской области жительница до смерти избила шестимесячную дочь, потому что она капризничала. После удара кулаком в живот у ребенка начали закатываться глаза — россиянка вызвала скорую, но врачи не смогли спасти девочку.

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Анастасия Шейкина
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