Россиянин избивал и переворачивал девятимесячного ребенка вниз головой

В Омске мужчина издевался над девятимесячным сыном своей сожительницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, 32-летний россиянин в качестве наказания избивал ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Девятимесячного мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия — они осмотрели квартиру россиян и допрашивают свидетелей и соседей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владимирской области жительница до смерти избила шестимесячную дочь, потому что она капризничала. После удара кулаком в живот у ребенка начали закатываться глаза — россиянка вызвала скорую, но врачи не смогли спасти девочку.