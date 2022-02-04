В Германии назвали условие для остановки «Северного потока-2»

Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль назвал условие для остановки «Северного потока-2» в беседе с Wirtschafts Woche.

По его словам, для этого США должны предложить что-то взамен. Он добавил, что всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект».

«Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — сказал он.

Политик также напомнил, что Соединенные Штаты и в прошлом выступали против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры.

«Скептицизм США не был чем-то новым. <…> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году», — отметил он.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что газопровод «Северный поток-2» не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором.