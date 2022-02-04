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В Париже появятся гондолы

В Париже построят первую канатную дорогу к 2025 году

Фото: Pixabay

В Париже к 2025 году построят первую канатную дорогу. Гондола, как ее называют авторы проекта, поможет соединить центр столицы с юго-восточным пригородом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Проект канатной дороги Cable A недавно получил полное технико-экономическое обоснование — необходимый этап до начала строительства. «Воздушный трамвайчик» соединит несколько густонаселенных районов юго-восточного пригорода Кретей с конечной станцией одной из линий метро. На маршруте канатной дороги длиной 4,5 километра появятся пять станций. Стоимость проекта составит около 132 миллионов евро (около 11,4 миллиарда рублей).

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Впервые о строительстве в городе канатной дороги заговорили в 2008 году. Инициаторы проекта считают такую дорогу в Париже необходимой, потому что прокладка линий другого общественного транспорта обойдется слишком дорого. Территория, по которой будет проходить маршрут гондолы, очень холмистая, ее пересекают несколько автомагистралей и железнодорожные пути. Для строительства на этом маршруте трамвайной линии, например, потребовалось бы рыть тоннели и строить мосты.

Строительство канатной дороги не потребует таких затрат — на земле необходимо будет возвести столбы и построить пять станций. Помимо этого, работающая на электричестве канатная дорога не будет загрязнять окружающую среду. Сторонники проекта также считают, что канатная дорога разгрузит транспортную систему и снизит количество машин на дорогах.

У проекта есть и противники — это жители районов, вдоль которых пройдет маршрут. Они переживают, что пассажиры из кабинок будут заглядывать к ним в окна и дворы, нарушая их право на личную жизнь. Авторы идеи обещают защитить приватность с помощью специальных стекол: они будут темнеть в жилых районах. Подобная технология уже используется во французском городе Брест.

Cable A может стать первой из многих канатных дорог во французской столице. В настоящее время существует еще пять похожих проектов, но ни один из них пока не дошел до аналогичного этапа разработки.

Транспортная инфраструктура в Париже в последнее время активно изменяется благодаря инициативам мэра Анн Идальго. В 2021 году власти ограничили передвижение автомобилистов в центре города, закрыв въезд на некоторые улицы. В этих районах теперь передвигаются преимущественно пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт.

Нина Ташевская
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