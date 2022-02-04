В российской клинике устроили акцию и предложили подарить мужчинам девственность

В Томске медицинский центр устроил акцию «Подари мужу девственность». На соответствующие посты в соцсетях обратил внимание Telegram-канал «Двач».

Российская клиника предлагает восстановить мужчинам девственность за 30 тысяч рублей — в эту цену входит операция, местная анестезия, дневной стационар и комплекс анализов. В объявлении говорится, что подобный подарок можно сделать мужчине на Новый год, 23 Февраля и другие праздники.

«Если вдруг вы не знаете, чем удивить либо что подарить вашему любимому мужчине, мужу, можете воспользоваться нашим уникальным предложением и оформить это даже в виде сертификата», — сказала одна из сотрудниц клиники в рекламном видеоролике.

Ранее в Минздраве обеспокоились девственностью россиян. По словам специалиста ведомства Олега Аполихина, средний возраст начала половой жизни россиян — 16-17 лет — может быть опасным для репродуктивной системы.