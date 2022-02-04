Натали Портман избавилась от особняка с видом на океан

Американская актриса Натали Портман вместе с мужем Бенжаменом Мильпье избавились от особняка в калифорнийском городе Монтесито. До заключения сделки дом с видом на океан не был замечен выставленным на продажу, пишет Dirt.

Пара приобрела недвижимость в 2017 году за 6,5 миллиона долларов (491,8 миллиона рублей). Предполагается, что перед продажей особняк предложили группе избранных покупателей, либо потенциальный владелец сам предложил Портман и Мильпье выкупить дом по привлекательной цене. Известно, что новым собственником недвижимости стал IT-бизнесмен из Чикаго Дэвид Кальт (David Kalt), который заплатил за жилье восемь миллионов долларов (605,3 миллиона рублей).

Фасады одноэтажного здания выполнены из стали, бетона и стекла. В доме площадью около 370 квадратных метров четыре спальни и три ванных комнаты. Однако особенностью особняка является гигантский зал с гостевой и обеденной зонами, где за счет трех огромных раздвижных дверей можно одновременно наслаждаться и домом, и природой.

Участок расположен на четырех гектарах земли вдали от дороги общего пользования и делит подъездной путь лишь с тремя другими поместьями. С бетонного патио можно спуститься к газону и прямоугольному бассейну. С внутренней стороны здания обустроена терраса с зоной для барбекю и камином в стиле ар-деко.

Ранее от жилья в Монтесито решила избавиться американская телеведущая и комик Эллен Дедженерес. Спустя четыре месяца после приобретения недвижимости в калифорнийском городе, звезда решила продать дом за 13,9 миллиона долларов (более одного миллиарда рублей). В одноэтажном особняке площадью 436,6 квадратных метра три спальни и четыре ванные комнаты. Помимо основной постройки на участке располагается студия, которая подойдет для проживания гостей или спортзала.