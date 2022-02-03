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Скандальная телеведущая избавится от дома через четыре месяца после покупки

Ведущая Эллен Дедженерес выставила дом на продажу через четыре месяца после покупки

Фото: Riskin Partners Estate Group

Скандальная американская телеведущая Эллен Дедженерес захотела избавиться от дома в калифорнийском городе Монтесито через четыре месяца после покупки. Скандальная звезда выставила недвижимость на продажу за 13,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Дедженерес и ее супруга актриса Порша де Росси купили особняк в сентябре 2021 года за 12 миллионов долларов. Внутри одноэтажного дома площадью 436,6 квадратных метра есть три спальни и четыре ванные. Помимо основной постройки на участке располагается студия — она подойдет для проживания гостей или спортзала. После покупки звездная пара сделала косметический ремонт, оформив особняк в светлых тонах.

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Недвижимость находится по соседству с поместьем другой известной телеведущей Опры Уинфри. Кроме того, сама Дедженерес владеет еще одним объектом в том же районе — большим ранчо, которое она покупала дважды.

В 2021 году Эллен оказалась в центре скандала, признавшись в употреблении наркотиков. Звезда рассказала, что ей пришлось сесть за руль в нетрезвом виде. По словам Эллен, она была вынуждена отвезти жену в больницу из-за внезапного приступа. Признание Дедженерес разочаровал ее фанатов.

Нина Ташевская
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