Скандальная телеведущая избавится от дома через четыре месяца после покупки

Скандальная американская телеведущая Эллен Дедженерес захотела избавиться от дома в калифорнийском городе Монтесито через четыре месяца после покупки. Скандальная звезда выставила недвижимость на продажу за 13,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Дедженерес и ее супруга актриса Порша де Росси купили особняк в сентябре 2021 года за 12 миллионов долларов. Внутри одноэтажного дома площадью 436,6 квадратных метра есть три спальни и четыре ванные. Помимо основной постройки на участке располагается студия — она подойдет для проживания гостей или спортзала. После покупки звездная пара сделала косметический ремонт, оформив особняк в светлых тонах.

Недвижимость находится по соседству с поместьем другой известной телеведущей Опры Уинфри. Кроме того, сама Дедженерес владеет еще одним объектом в том же районе — большим ранчо, которое она покупала дважды.

В 2021 году Эллен оказалась в центре скандала, признавшись в употреблении наркотиков. Звезда рассказала, что ей пришлось сесть за руль в нетрезвом виде. По словам Эллен, она была вынуждена отвезти жену в больницу из-за внезапного приступа. Признание Дедженерес разочаровал ее фанатов.