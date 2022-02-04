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Украинский посол раскрыл детали поставки оружия из Польши

Посол Украины в Польше Дещица заявил, что Варшава обсуждает партию военной помощи Киеву

Фото: Pixabay

Украинский посол в Польше Андрей Дещица рассказал, что в Варшаве обсуждают вопрос предоставления Киеву следующей партии военно-технической помощи. Такие детали поставки оружия он раскрыл агентству «Укринформ».

По словам посла, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине «следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения». Дещица пояснил, что Варшава уже приняла решение по первой партии, поэтому сейчас готовится следующее.

«Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии», — предположил он. Посол отметил, что, помимо практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Киева, а также их готовность отстаивать интересы на уровне межпарламентского сотрудничества с другими странами.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сроки начала поставок польского вооружения для украинской армии. По его словам, уже на следующей неделе за восточную границу Польши выйдет первый транспорт.

Марина Совина
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