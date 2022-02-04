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В Польше назвали сроки начала поставок вооружений для Украины

Премьер Польши заявил, что поставки оружия для Украины начнутся на следующей неделе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сроки начала поставок польского вооружения для украинской армии. По его словам, которые приводит ТАСС, поставки начнутся на следующей неделе.

«Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе за нашу восточную границу выйдет первый транспорт», — заявил премьер.

О решении польского правительства оказать военную помощь Украине стало известно 1 февраля. Позднее Моравецкий уточнил виды оружия, которое будет вскоре отправлено украинским военным. По его словам, Польша отправит ПЗРК Grom, разведывательные беспилотники, минометы и зенитные боеприпасы.

3 февраля экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину. Он отметил, что, по данным польских военных, российские войска не приведены в боевую готовность, «хоть и сконцентрированы у границ с Украиной».

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Дмитрий Сотак
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