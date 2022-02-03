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В Польше заявили о неготовности России нападать на Украину

Экс-глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью для издания «Европейская правда» заявил, что Россия не готова нападать на Украину. Он отметил, что, по данным польских военных, российские войска не приведены в боевую готовность, «хоть и скучены у границ с Украиной».

Кроме того, польские военные считают, что сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить еще один кусок». По мнению Сикорского, Москва лишь стремится запугать Киев.

«[Россия хочет] Добиться смены власти [на Украине], выполнения "Минска" (Минских соглашений — прим. "Ленты.ру"). Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет — может быть, откусить кусок местности», — заявил он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее также заявил, что подготовки к наступлению с российской стороны в настоящее время не происходит. По его словам, на границе с Белоруссией также нет никаких существенных изменений и неожиданностей. Вероятность эскалации напряженности на сегодняшний день глава Минобороны назвал низкой.

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Виктория Кондратьева
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