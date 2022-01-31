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Польша решила передать Украине оружие

Глава нацобороны Польши Солох: Варшава передаст Киеву несколько десятков тысяч вооружений

Фото: Corinna Kern / Reuters

Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч вооружений. Об этом рассказал журналистам глава Бюро национальной обороны Польши Павел Солох, передает ТАСС.

По словам военного, речь идет о передаче оборонительного вооружения. При этом чиновник Минобороны не пояснил, какие конкретно виды вооружений Варшава планирует передать Киеву.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов Евросоюза по поводу проекта санкций против России в случае «агрессии» против Украины. При этом политик отметил, что основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине.

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Николай Чигасов
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