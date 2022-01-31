Польша решила передать Украине оружие
Глава нацобороны Польши Солох: Варшава передаст Киеву несколько десятков тысяч вооружений
Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч вооружений. Об этом рассказал журналистам глава Бюро национальной обороны Польши Павел Солох, передает ТАСС.
По словам военного, речь идет о передаче оборонительного вооружения. При этом чиновник Минобороны не пояснил, какие конкретно виды вооружений Варшава планирует передать Киеву.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов Евросоюза по поводу проекта санкций против России в случае «агрессии» против Украины. При этом политик отметил, что основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине.