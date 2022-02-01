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Премьер Польши рассказал о военных поставках для Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил о планах Варшавы поставить Украине ПЗРК и беспилотники

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Польша передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), беспилотники и зенитные боеприпасы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает агентство RAP.

«Мы готовы помочь Украине, как поставками предметов первой необходимости, так и оборонительного оружия, в том числе боеприпасов, ПЗРК Grom и [разведывательных] беспилотников», — уточнил премьер.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох рассказал о решении польского правительства об оказании военной помощи Украние. Он не уточнил какие виды оборонительного вооружения будут переданы в распоряжение украинских вооруженных сил.

29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов ЕС по поводу проекта антироссийских санкций в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. При этом политик отметил, что основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине.

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Дмитрий Сотак
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