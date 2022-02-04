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Россия ответила на обвинения в утечке ответов США по безопасности

Посольство России призвало США отказаться от пропаганды и заняться работой по безопасности

Фото: Wikipedia

В посольстве России в США призвали американскую сторону отказаться от конспирологических теорий в отношении Москвы и сосредоточиться на работе. Так в дипведомстве ответили на обвинения в причастности российской стороны к утечке в СМИ текста ответа Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в Европе, публикация доступна в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что вместо того, чтобы сосредоточиться на сути опасений, США занимается теориями заговора. «Мы призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности», — заключили российские дипломаты.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил подлинность утекших в испанскую газету El País ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. При этом замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд утверждала, что Москва намеренно организовала утечку.

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Виктория Кондратьева
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