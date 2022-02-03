В США подтвердили подлинность утекших в СМИ ответов по гарантиям безопасности

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил подлинность утекших в испанскую газету El País ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными Нед Прайс Представитель Госдепартамента США

США и НАТО ранее отказывались комментировать опубликованные в СМИ материалы. В Госдепе не стали что-либо говорить по этому поводу, когда к ним обратились журналисты. В НАТО также не сказали, являются ли документы настоящими, и заявили, что Брюссель «не комментирует утечки».

2 февраля газета El Pais опубликовала содержание ответов на российские предложения по гарантиям безопасности. В тексте сообщалось, что в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».

Кто виноват?

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал утечку материалов. Он заявил, что в этом нет вины американских властей. «США со своей стороны не публиковали ответ. Нет различий в том, о чем мы заявляем публично и о чем говорим в ходе частных дискуссий. НАТО и их партнеры едины в своей решимости и открыты для конструктивных, серьезных обсуждений. Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения, то данный документ проясняет, что такая возможность существует», — отметил Кирби.

Российская сторона также заявила, что не имеет отношения к публикации ответов на российские предложения по гарантиям безопасности в испанской газете. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственных может назвать El Pais или испанское руководство. Представитель Кремля также отметил, что там данную публикацию видели.

Позже выяснилось, что автор публикации, Ибай Арбиде Аса, находится на территории Украины. Он не раскрыл источника утечки, но отметил, что, на его взгляд, публикация текста не повлияет на будущие переговоры сторон. В опубликованных материалах сам файл с содержанием ответов был помечен как «Киев и Мадрид». Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил свою копию ответа прежде, чем он был передан России.

Содержание и последствия

В документах говорится, что Запад готов восстановить дипломатические отношения с Москвой. США также предложили восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств и «принять ряд мер по укреплению доверия» в военной сфере: например, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.

Но для дальнейшего диалога Россия должна прекратить «агрессию в отношении Украины», написано в материалах. Если этого не произойдет, США и их союзники по НАТО планируют развернуть больше войск в Восточной Европе. По мнению американской разведки, Россия якобы сосредоточила возле границ с Украиной более 100 тысяч военнослужащих.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что ответы США и НАТО показывают готовность Запада признать проблему с системой контроля безопасности в Восточной Европе. По его словам, это является самым важным сдвигом в двусторонних отношениях России и Запада, поскольку раньше позиция Москвы считалась неконструктивной. Он назвал решения Запада предсказуемыми и отметил, что в них полностью проигнорированы все политические предложения России, однако высказана готовность обсуждать вопросы технологического характера и контроля над вооружениями.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что США надеятся продолжить диалог с Россией уже после письменного ответа РФ. Он подчеркнул, что Вашингтон не выдвигает никаких дополнительных условий перед диалогом и надеется на новые дипломатические контакты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовности к серьезной дипломатической работе с Россией на взаимной основе. Он сообщил, что в США уверены в заинтересованности России в дальнейшем диалоге по вопросам безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО. Он заявил, что если Украина вступит в Альянс, то Киев может начать военную операцию в Крыму, а это будет значить войну между двумя сторонами. По мнению российского лидера, Украина и ситуация вокруг нее являются инструментом для достижения этой цели. «Это можно сделать разными путями: втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставив, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», — отметил Путин.