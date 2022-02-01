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Блинкен заявил Лаврову о готовности к серьезной дипломатической работе

Госдеп: госсекретарь Блинкен заявил главе МИД РФ Лаврову о готовности к серьезной работе
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовности к серьезной дипломатической работе с Россией на взаимной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьезном дипломатическом уровне», — заявил официальный представитель.

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Соединенные Штаты также выразили надежду на проведение новых двусторонних контактов с Москвой, добавили в американском внешнеполитическом ведомстве. Госдепартамент отметил важность коллективного взаимодействия с Москвой, которое проходит при консультациях с партнерами и союзниками.

Вашингтон также считает, что Россия заинтересована в продолжении диалога с США по вопросам безопасности, указал Прайс.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий. Дипломаты обсудили актуальные вопросы по телефону. Российский министр иностранных дел также поднял вопрос снабжения украинской армии оружием.

Марина Совина
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