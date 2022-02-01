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Лавров призвал США отказаться от «накачки» украинской армии оружием

Глава МИД России Лавров обсудил Украину и работу дипмиссий с госсекретарем США Блинкеном
Начало событий в новости МИД анонсировал телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий, об этом рассказали в МИД России.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы по телефону. Лавров обозначил «неприемлемость деструктивной линии Вашингтона» на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. «Условлено активизировать поиск путей снятия этих раздражителей», — отметили в министерстве.

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Глава МИД также поднял вопрос снабжения украинской армии оружием. «Он призвал отказаться от агрессивной риторики, накачки ВСУ различными видами вооружений и использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей», — добавили в ведомстве.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне видят заинтересованность России в диалоге по ответам на ее предложения по гарантиям безопасности.

Алия Шарафутдинова
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