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МИД анонсировал телефонный разговор Лаврова и Блинкена

МИД России: Сергей Лавров проведет телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Ларов во вторник, 1 февраля, проведет телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в разговоре с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем комментарии дипломат ответила на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и других представителей американской администрации о готовящихся переговорах Блинкена и Лаврова. По словам Захаровой, очной встречи не планируется, диалог пройдет в формате телефонного разговора.

Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне видят заинтересованность России в диалоге по ответам на ее предложения по гарантиям безопасности. Одним из признаков такой заинтересованности, по ее словам, является тот факт, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров запланировали провести переговоры на предстоящей неделе.

30 января Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на «добрые, ровные, взаимоуважительные, равноправные» отношения с США. По его словам, об этом же в Женеве разговаривали президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин. По словам министра, Байден подтвердил этот настрой российской стороны.

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Николай Чигасов
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