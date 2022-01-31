МИД анонсировал телефонный разговор Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Ларов во вторник, 1 февраля, проведет телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в разговоре с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем комментарии дипломат ответила на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и других представителей американской администрации о готовящихся переговорах Блинкена и Лаврова. По словам Захаровой, очной встречи не планируется, диалог пройдет в формате телефонного разговора.

Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне видят заинтересованность России в диалоге по ответам на ее предложения по гарантиям безопасности. Одним из признаков такой заинтересованности, по ее словам, является тот факт, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров запланировали провести переговоры на предстоящей неделе.

30 января Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на «добрые, ровные, взаимоуважительные, равноправные» отношения с США. По его словам, об этом же в Женеве разговаривали президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин. По словам министра, Байден подтвердил этот настрой российской стороны.