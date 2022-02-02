США понадеялись на дипломатические контакты с Россией без дополнительных условий

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил о надежде США продолжить диалог с Россией по гарантиям безопасности и ситуации на Украине после письменного ответа РФ. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Госдепа отметил, что администрация США не выдвигает никаких дополнительных условий перед диалогом и надеется на новые дипломатические контакты.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовности к серьезной дипломатической работе с Россией на взаимной основе. Отмечалось, что Вашингтон также считает, что Россия заинтересована в дальнейшем диалоге с США по вопросам безопасности.