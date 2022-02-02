Автор публикации ответа США и НАТО подтвердил свое нахождение на Украине

Автор публикации испанского журнала El Pais, который выложил в открытый доступ содержание ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в Европе, находится на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ибай Арбиде Аса, один из ключевых авторов публикации, подтвердил агентству, что находится на Украине. По его мнению, обнародование текста не будет иметь большого влияние на будущие переговоры. Несмотря на это, он отказался назвать нахождение источника утечки.

В опубликованных журналом материалах сам файл с содержанием ответов был помечен как «Киев и Мадрид». Глава украинского МИД заявил, что Киев получил свою копию ответа прежде, чем он был передан России.

2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к публикации в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais, сообщалось, что в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».