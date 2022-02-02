Пентагон заявил о непричастности к утечке ответов по гарантиям безопасности

Утечка ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности произошла не по вине американской стороны, содержание документов является подлинным. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, запись трансляции велась на YouTube-канале Washington Post.

«США со своей стороны не публиковали ответ. Нет различий в том, о чем мы заявляем публично, и о чем говорим в ходе частных дискуссий. НАТО и их партнеры едины в своей решимости и открыты для конструктивных, серьезных обсуждений. Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения [конфликта], то данный документ проясняет что такая возможность существует», — уточнил Кирби, тем самым подтвердив подлинность документов.

Ранее США и НАТО отказывались комментировать непричастность Вашингтона к публикации в газете El País ответов на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.

В Министерстве иностранных дел России также отказались публично говорить об опубликованных в СМИ ответах НАТО и США на предложения России. Представитель МИД Мария Захарова порекомендовала обратиться за подтверждением подлинности публикации к США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к публикации документов.

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала содержание ответов на российские предложения по гарантиям безопасности. В тексте сообщалось, что в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».

