Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США отказались комментировать публикацию ответов на российские предложения

США и НАТО не прокомментировали РИА Новости публикацию ответов на предложения России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

США и НАТО отказались комментировать опубликованные в газете El País ответы на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве написали, что за комментариями в Госдеп США обратилось издание Politico. Однако во внешнеполитическом ведомстве отказались что-либо говорить по этому поводу. Кроме того РИА Новости обратилось к источникам в НАТО, однако в альянсе заявили, что Брюссель «не комментирует утечки».

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Ранее, как в Кремле, так и в МИД России также отказались публично говорить об опубликованных в СМИ ответах НАТО и США на предложения России. Представитель МИД Мария Захарова порекомендовала обратиться за подтверждением подлинности публикации к США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к публикации документов.

При этом источник в дипломатических кругах рассказал РИА Новости, что текст ответов США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности — подлинный.

В документах, опубликованных 2 февраля в испанской газете El País говорилось, что США и НАТО не могут гарантировать России, что Украина не вступит в НАТО. Однако союзники предложили диалог по контролю развертывания вооружений на российско-украинской границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Стало известно о «смятении» в Белом доме за сутки до захвата талибами Кабула
Названа причина запрета на вещание RT в Германии
Автор публикации ответа США и НАТО подтвердил свое нахождение на Украине
В Крыму оценили угрозу нападения Украины на полуостров
Политолог назвал главный сдвиг в переговорах по гарантиям безопасности
Акции американского техногиганта рухнули
Падение глыбы льда на голову россиянки попало на видео
В России появятся новые батальоны радиоэлектронной борьбы
Президент Киргизии уволил посла в Таджикистане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.