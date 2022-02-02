В США отказались комментировать публикацию ответов на российские предложения

США и НАТО отказались комментировать опубликованные в газете El País ответы на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве написали, что за комментариями в Госдеп США обратилось издание Politico. Однако во внешнеполитическом ведомстве отказались что-либо говорить по этому поводу. Кроме того РИА Новости обратилось к источникам в НАТО, однако в альянсе заявили, что Брюссель «не комментирует утечки».

Ранее, как в Кремле, так и в МИД России также отказались публично говорить об опубликованных в СМИ ответах НАТО и США на предложения России. Представитель МИД Мария Захарова порекомендовала обратиться за подтверждением подлинности публикации к США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к публикации документов.

При этом источник в дипломатических кругах рассказал РИА Новости, что текст ответов США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности — подлинный.

В документах, опубликованных 2 февраля в испанской газете El País говорилось, что США и НАТО не могут гарантировать России, что Украина не вступит в НАТО. Однако союзники предложили диалог по контролю развертывания вооружений на российско-украинской границе.