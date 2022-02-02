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В МИД России отказались подтвердить подлинность ответов Запада по безопасности

Захарова: попросите американскую сторону подтвердить подлинность их ответов России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась подтверждать подлинность опубликованных в испанской прессе ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом пишет «Газета.Ru».

В разговоре с изданием Мария Захарова предложила узнать о подлинности опубликованных ранее ответов Запада у их предполагаемых авторов. «Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — заявила официальный представитель МИД.

Однако дипломатический источник РИА Новости 2 февраля сообщил, что документ, в котором изложены ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, подлинный.

Утром 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.

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Николай Чигасов
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