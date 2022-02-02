Политолог назвал главный сдвиг в переговорах по гарантиям безопасности

Опубликованные испанской газетой El Pais ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности показывают готовность Запада признать проблему с системой контроля безопасности в Восточной Европе. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам политолога, само по себе признание этой проблемы является определенным сдвигом в отношениях России с западными партнерами, поскольку раньше позиция Москвы считалась неконструктивной.

В целом Лукьянов оценил ответы Запада как достаточно предсказуемые. По его словам, в них полностью проигнорированы все политические предложения России, однако высказана готовность обсуждать вопросы технологического характера и контроля над вооружениями.

Со стороны НАТО есть признание того, что существует проблема, потому что раньше они исходили из того, что проблемы нет, а есть только взбалмошная Россия, которой вечно что-то не нравится. Сейчас, после нашего демарша, они готовы признать, что проблема есть и готовы ее обсудить Федор Лукьянов политолог

«Сама по себе эта составляющая немаловажна и, безусловно, она станет предметом обсуждения, но только не сейчас. Потому что сейчас позиция России крайне определенная — сначала политическое взаимопонимание по вопросу о роли НАТО в системе европейской безопасности, а потом уже все остальное», — считает политолог.

По его словам, стороны рано или поздно вернутся к обсуждению вопросов контроля над вооружениями в Восточной Европе, однако произойдет это уже после того, как закончится обострение политического кризиса.

«Начало разговора по существу откладывается до какого-то следующего этапа, который наступит, я думаю, но когда — сказать сложно. А пока будет новый этап перепалки и обмена заявлениями о неприемлемости диктата», — резюмировал Лукьянов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к опубликованной в El Pais утечке. При этом в Кремле с текстом публикации ознакомились.