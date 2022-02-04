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Турция заявила о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя посредничество между Россией и Украиной
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Анкара готова взять на себя посредничество между Москвой и Киевом, если возникнет такая необходимость после визита российского президента Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита на Украину, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что у России и Анкары серьезные двусторонние отношения, которые при этом неординарны. «Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным», — уточнил он. Эрдоган отметил, что украинская тема также носит важный характер для отношений РФ и Турции.

Ранее Эрдоган упрекнул западные страны в бездействии на фоне ухудшающейся ситуации на Украине. Он заявил, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности в отношениях между Москвой и Киевом, в то время как конфликт продолжает ухудшаться. Турецкий лидер посетил Украину 3 февраля.

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Екатерина Андреева
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