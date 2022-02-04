Эрдоган упрекнул Запад в бездействии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул западные страны в бездействии на фоне ухудшающейся ситуации на Украине. Слова турецкого лидера приводит TRT Haber.

Политик заявил, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной, в то время как конфликт продолжает ухудшаться. «Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса», — подчеркнул он.

Накануне, 3 февраля, российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что усиление противостояния между Россией и Украиной выгодно Эрдогану по нескольким причинам. По мнению эксперта, Москва и Киев будут «заискивать» перед турецким лидером, и он организует поставки российского газа в обход границы территории Украины по «Турецкому потоку», а также построит завод своих беспилотников на территории Украины.

Ранее Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз выразил готовность принять лидеров России и Украины и устроить их встречу в Анкаре. По его мнению, эта встреча поможет главам государств уладить разногласия.