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На Украине озвучили радикальный план по возвращению Крыма

Экс-депутат Рады Тягнибок предложил «развалить» Россию ради возвращения Крыма Украине
Олег Тягнибок

Олег Тягнибок. Кадр: телеканал «1+1»

Бывший депутат Верховной Рады, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок предложил радикальный план по возвращению Крыма Украине — для этого нужно «развалить» Россию. Такую стратегию экс-нардеп озвучил в эфире телеканала «1+1».

По мнению Тягнибока, Украине и ее западным партнерам необходимо делать все, чтобы Россия «развалилась на 20 национальных государств». Тогда, по его мнению, республика сможет вернуть и Крым, и остальные утраченные территории.

В прямом эфире политик также раскритиковал бывшего президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений, которые экс-депутат считает предательскими.

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Тем временем на Украине отказались от идеи возвращения Крыма силой. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, вопрос принадлежности полуострова еще не решен и власть будет спокойно делать все, чтобы получить его обратно.

Ранее лидер «Свободы» заявлял, что Россия должна отдать Украине часть Алмазного фонда и золотых запасов, так как они нужны ей «как никому другому». В качестве причин он назвал «оккупацию в прошлом веке», «три голодомора», раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, уверен экс-депутат, при распаде СССР Россия украла у украинцев накопления в Сбербанке.

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Алиса Реброва
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