На Украине признали невозможность «завоевать» Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» признал, что на сегодняшний день завоевать Крым невозможно. Об этом пишет РИА Новости.

«Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем <...> У нас есть все нормативно-правовые документы, наши стратегии», — сказал он.

Данилов добавил, что у Киева есть стратегия, однако будет ли это военный путь, зависит от многих факторов. «На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», — добавил он.

По его словам, что возвращение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможно военным путем, поскольку это повлечет большое число жертв.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым. Он отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вхождении украинских военных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.